Valve ripropone ancora una volta il gioco segreto Deadlock nell'aggiornamento Old Gods, New Blood

Ok, potrebbe essere un po' ingiusto da parte mia scrivere che il prossimo MOBA shooter di Valve Deadlock è un "gioco segreto". È disponibile in versione beta dal 2024, ma è comunque giocabile solo se hai un biglietto d'oro tramite invito di uno dei tuoi amici Steam. Pertanto, probabilmente ce ne sono ancora alcuni tenuti lontani dalle strade occulte di New York.

Nell'aggiornamento Old Gods, New Blood, abbiamo i cambiamenti più grandi in arrivo a Deadlock finora. Sei nuovi eroi vengono aggiunti al gioco e, proprio come quando Mina, Billy, Paige, Victor, Drifter e The Doorman sono entrati, i giocatori voteranno per decidere quando arriveranno i nuovi arrivati. C'è molta varietà in questo gruppo, dal lupo mannaro mutaforma Silver al gatto assonnato Rem. C'è anche il presunto cacciatore di vampiri Venator, una donna unicorno chiamata Celeste, una ragazza strega non morta chiamata Graves e un ragazzo diavolo che sembra uscito direttamente da una fanfiction di AO3 chiamata Apollo.

Due nuovi eroi escono a settimana, a partire dalla settimana che inizia il 26 gennaio. I giocatori possono votare giocando, sia in normale Deadlock sia nella nuova modalità Street Brawl. Street Brawl è una modalità di gioco veloce 4v4 in cui i giocatori devono scegliere tre oggetti per round e poi combattere per vincere una partita al meglio delle cinque partite nelle strade difficili.

Anche nuovi clienti stanno facendo notizia, poiché sembra che Amber Hand e Sapphire Flame stiano subendo un piccolo rebranding. Ora, la Mano d'Ambra sarà conosciuta come il Re Nascosto, una figura ombrosa che dimora nelle profondità della città. La Fiamma di Zaffiro ottiene l'Arcimaterna, un essere di puro ordine che cerca di tornare in città. Entrambi i nuovi design dei patroni portano grandi cambiamenti alle basi. Ovviamente, non sarebbe una Deadlock overhaul senza qualche modifica alla mappa, tutte le quali puoi vedere nell'articolo completo qui.

Si spera che, con il roster dei personaggi in continua crescita e il gioco sempre più impressionante visivamente, ci sia speranza per un rilascio completo molto presto. Forse in concomitanza con il lancio della Steam Machine, che uscirà quest'anno.