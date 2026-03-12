Valve risponde con le mani alla causa del procuratore generale di New York in una rara risposta pubblica

HQ

In un caso probabilmente con cinque o addirittura dieci anni di ritardo per approfittare dell'odio che la gente nutriva verso le loot box, il procuratore generale di New York ha deciso di intentare una causa contro il proprietario della piattaforma Steam, Valve, citando l'uso delle loot box in Counter-Strike 2, Team Fortress 2 e Dota 2 come illegale e dannoso per i bambini.

Ieri sera, Valve ha rilasciato una risposta. In un caso piuttosto raro, il proprietario di Steam decise di redigere una dichiarazione pubblica sulla questione, pubblicata tramite il sito web di Steam. "Raramente parliamo di contenziosi, ma abbiamo pensato di doverti spiegare la situazione," Valve ha spiegato nel paragrafo iniziale.

"Abbiamo condiviso con la NYAG che questo tipo di scatole nei nostri giochi è ampiamente utilizzato, non solo nei videogiochi ma anche nel mondo tangibile, dove generazioni sono cresciute aprendo pacchetti di figurine da baseball, scatole cieche e sacchetti, e poi scambiando e vendendo gli oggetti che ricevono. Sul piano fisico, i prodotti più popolari utilizzati in questo modo includono figurine da baseball, Pokémon, Magic the Gathering e Labubu. Nel settore dei giochi, pacchetti digitali simili ai nostri box risalgono al 2004 e sono ampiamente usati," ha proseguito Valve. "I giocatori non devono aprire mystery box per giocare ai giochi Valve. In effetti, la maggior parte di voi non apre nessuna scatola e gioca solo ai giochi—poiché gli oggetti nelle scatole sono puramente estetici, non c'è svantaggio se un giocatore non spende soldi."

Valve ha poi chiarito alcune delle modifiche proposte ai suoi sistemi dall'ufficio NYAG. In particolare, se New York vincesse la causa e potesse modificare Valve secondo le sue volontà, sembra che potremmo vedere una chiusura del Steam Community Market, insieme alla diffusione di più informazioni sugli utenti, come ad esempio se un utente Steam ha una VPN. Valve nota però che ora non è nelle sue mani prendere una decisione sul caso, poiché presto andrà in tribunale.