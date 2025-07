Valve sta apportando alcune grandi modifiche al negozio di Steam

HQ

Valve sta cambiando il negozio di Steam, apportando alcuni importanti miglioramenti all'interfaccia utente nel mercato digitale più popolare dei giochi per PC.

Puoi dare un'occhiata alla pagina aggiornata del Negozio di Steam in questo momento se hai scelto la beta del client di Steam (istruzioni su come farlo qui). Ma, se vuoi una carrellata prima di passare dal vecchio al nuovo, Steam ha delineato i principali cambiamenti in un post sul blog.

La colonna di sinistra, che una volta conteneva carte regalo, tag, consigliati, sfoglia e altro ancora, è stata ora spostata nella barra blu in alto, con la barra dei menu in grado di trovare più facilmente ciò di cui hai bisogno, con schede per la navigazione, consigli, hardware e altro ancora.

Anche trovare ciò che desideri sul negozio di Steam ora sarà un po' più facile. Sfoglia ora offre una varietà di modi per trovare i giochi migliori, senza limitarsi a mostrare ciò che è veramente popolare in questo momento. I consigli combinano tutti i consigli dei creator e degli amici, nonché i suggerimenti della cronologia degli acquisti.

La barra di ricerca è probabilmente il cambiamento più grande, in quanto ora mostra automaticamente gli articoli popolari e fa apparire le ricerche passate se stai cercando di acquistare finalmente un gioco che stavi tenendo d'occhio. L'obiettivo è rendere l'esperienza complessiva più fluida e su misura per l'utente, piuttosto che avere un approccio unico al Negozio di Steam.