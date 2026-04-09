Valve sta costruendo SteamGPT per il supporto Steam?

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Valve potrebbe stare lavorando a una nuova funzionalità interna chiamata SteamGPT per il supporto Steam, come riportato da Video Cardz. I nuovi file Steam tracciati includono "creazione di compiti, etichettatura, valutazione del modello, riassunti e inferenze".

Sembra che SteamGPT sarà legato alle code delle attività, all'etichettatura dei lavori, ai risultati dei test e alla fine tuning dei dati. E poi c'è un altro servizio chiamato SteamGPTSummary, che sembra estrarre dettagli a livello di account come dati del profilo, stato di Steam Guard, cronologia di sicurezza, paese, stato VAC, dati telefonici, segnalazioni di frode e tempo di gioco. Questo sembra molto più un supporto o uno strumento di recensione, che una funzione dello store.

Inoltre, c'è anche una connessione con i sistemi Trust di Valve. Questo servizio Trust fa riferimento a punteggi di trust, età degli account, bucket di account, account correlati, valori di fiducia e risultati di inferenza.

Allo stesso tempo va ricordato che finora nulla mostra che SteamGPT stia erogando ban direttamente o sostituendo il VAC.

Le statistiche pubbliche di Valve mostrano molte richieste di rimborso e richieste di recupero account ogni giorno. In altre parole, uno strumento che riassuma la storia dei conti e segnala i segnali di rischio potrebbe aiutare il personale a elaborare quei casi più rapidamente.

Se rende Steam migliore e più veloce, noi consumatori siamo tutti favorevoli, giusto?