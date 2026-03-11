Valverde sorprende il Manchester City con una tripletta, il PSG travolge il Chelsea e Bodo/Glimt brilla
Real Madrid, PSG e Bodo/Glimt hanno sfruttato bene le partite casalinghe nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.
Il Real Madrid fece un grande passo avanti in Champions League, battendo il Manchester City 3-0 al Bernabéu, superando il loro status di "sfavorito" contro la squadra di Guardiola in un'altra edizione del moderno "Classico Europeo". Tutti e tre i gol sono arrivati nel primo tempo, tutti e tre magnificamente segnati da Fede Valverde, che ha segnato la prima tripletta della sua carriera.
Non è stata una buona serata per la Premier League, poiché il Paris Saint-Germain ha battuto il Chelsea 5-2, segnando tre gol negli ultimi quindici minuti, incluso un doppietto di Kvaratskhelia. Sia il Chelsea che il Manchester City giocheranno la gara di ritorno in casa, ma dovranno scalare una montagna molto alta se vogliono restare in Premier League.
In precedenza, l'Arsenal era stato limitato a un pareggio per 1-1 dal Bayer Leverkusen: Kai Havertz ha salvato un punto per la squadra inglese con un rigore. Anche in questo caso, la gara di ritorno si giocherà in Inghilterra.
E infine, la squadra rivelazione della stagione, Bodo/Glimt, ha sorpreso lo Sporting Lisbona 3-0 in Norvegia.
La prossima settimana vedremo se Manchester City, Chelsea e Sporting riusciranno a rimontare da tre gol di svantaggio, grazie all'aiuto dei loro fedeli tifosi.
Risultati Champions League (andata)
Martedì, 10 marzo
- Galatasaray 1-0 Liverpool
- Atalanta 1-6 Bayern Monaco
- Atlético de Madrid 5-2 Tottenham
- Newcastle 1-1 Barcellona
Mercoledì 11 marzo
- Leverkusen 1-1 Arsenal
- Bodø/Glimt 3-0 Sporting CP
- Paris Saint-Germain 5-2 Chelsea
- Real Madrid 3-0 Man City
Partite di Champions League la prossima settimana (ritorno)
Martedì 17 marzo:
- Sporting vs. Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea vs. PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City vs. Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Arsenal vs. Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Ritorno: mercoledì 18 marzo:
- Barcellona vs. Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Tottenham vs. Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool vs. Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bayern vs. Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT