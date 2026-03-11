Valverde sorprende il Manchester City con una tripletta, il PSG travolge il Chelsea e Bodo/Glimt brilla

HQ

Il Real Madrid fece un grande passo avanti in Champions League, battendo il Manchester City 3-0 al Bernabéu, superando il loro status di "sfavorito" contro la squadra di Guardiola in un'altra edizione del moderno "Classico Europeo". Tutti e tre i gol sono arrivati nel primo tempo, tutti e tre magnificamente segnati da Fede Valverde, che ha segnato la prima tripletta della sua carriera.

Non è stata una buona serata per la Premier League, poiché il Paris Saint-Germain ha battuto il Chelsea 5-2, segnando tre gol negli ultimi quindici minuti, incluso un doppietto di Kvaratskhelia. Sia il Chelsea che il Manchester City giocheranno la gara di ritorno in casa, ma dovranno scalare una montagna molto alta se vogliono restare in Premier League.

In precedenza, l'Arsenal era stato limitato a un pareggio per 1-1 dal Bayer Leverkusen: Kai Havertz ha salvato un punto per la squadra inglese con un rigore. Anche in questo caso, la gara di ritorno si giocherà in Inghilterra.

E infine, la squadra rivelazione della stagione, Bodo/Glimt, ha sorpreso lo Sporting Lisbona 3-0 in Norvegia.

La prossima settimana vedremo se Manchester City, Chelsea e Sporting riusciranno a rimontare da tre gol di svantaggio, grazie all'aiuto dei loro fedeli tifosi.

Risultati Champions League (andata)

Martedì, 10 marzo



Galatasaray 1-0 Liverpool



Atalanta 1-6 Bayern Monaco



Atlético de Madrid 5-2 Tottenham



Newcastle 1-1 Barcellona



Mercoledì 11 marzo



Leverkusen 1-1 Arsenal



Bodø/Glimt 3-0 Sporting CP



Paris Saint-Germain 5-2 Chelsea



Real Madrid 3-0 Man City



Partite di Champions League la prossima settimana (ritorno)

Martedì 17 marzo:



Sporting vs. Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea vs. PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City vs. Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Arsenal vs. Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Ritorno: mercoledì 18 marzo:



Barcellona vs. Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT



Tottenham vs. Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool vs. Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bayern vs. Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT

