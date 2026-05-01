Vampire Crawlers è già un milione di copie vendute

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Considerando l'enorme successo di Vampire Survivors, sembrava naturale che la prima espansione dell'IP da parte dello sviluppatore Poncle sarebbe stata anch'essa un successo. Guarda caso, Vampire Crawlers ha debuttato con un'accoglienza impressionante.

Non solo ci siamo davvero divertiti con il gioco, ma anche molti fan si sono chiaramente divertiti. È stato confermato che nella sua prima settimana sul mercato, Vampire Crawlers è riuscito a vendere fino a un milione di copie.

Poncle condivide questa notizia con un messaggio di follow-up: "non riusciamo a immaginare un così grande senso per il nostro primo spin-off di Vampire Survivors, significa così tanto per noi! Davvero, grazie a tutti coloro che hanno preso in mano il gioco finora!"

In linea con questo traguardo, è stato lanciato un nuovo hotfix per il gioco che dovrebbe risolvere alcuni fastidiosi problemi di prestazioni e bug che potresti aver incontrato per caso. Allo stesso modo, Poncle ha condiviso la tabella di marcia per ciò che ci aspetta, come potete vedere qui sotto, ma dovrete semplicemente farne ciò che potete... Quello che sappiamo è che si stanno lavorando su opzioni più facili da uscire, così come più facile accesso alle Vista del Mazzo, ordinamento manuale, linguaggi aggiuntivi e una Modalità Infinita.