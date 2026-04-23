Vampire Survivors creatore Poncle ha oltre 15 progetti in lavorazione

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Quando Vampire Survivors è arrivato, il gioco è cresciuto rapidamente e ha attirato l'attenzione di milioni di giocatori, così tanti che ha portato la piccola azienda indie Poncle da una piccola realtà a un pesce piuttosto grande. Oggi, Poncle è anche nel settore dell'editoria di videogiochi, usando la sua ricchezza e il suo richiamo per aiutare altri team indie a trovare la loro strada. Ma ha anche grandi piani, tra cui una massiccia espansione del potere di sviluppo e piani per aprire nuovi studi in tutto il mondo.

Parlando con The Game Business, Matteo Sapio, chief strategy officer di Poncle, ha rivelato una serie di informazioni sull'azienda e sui suoi piani per il futuro. Per prima cosa, è stato rivelato che Vampire Survivors ha raggiunto fino a 27 milioni di giocatori, e che questo successo sta permettendo a Poncle di iniziare a lavorare su oltre 15 progetti in arrivo, con ancora più idee in fasi molto iniziali e rudimentali.

Non tutti questi saranno però giochi legati ai vampiri, poiché Poncle sta esplorando nuove strade dove può, concedendo contemporaneamente in licenza il suo motore ad altri creatori e marchi che vogliono creare propri giochi "Survivors". Con ampie speranze di sviluppo, Poncle è presto pronto ad aprire due nuovi studi, uno in Italia e uno in Giappone, anche se ciò apparentemente avverrà a scapito degli sforzi editoriali di terze parti, che ora si dice siano stati sospesi.

Tutto sommato, è un momento davvero entusiasmante per essere fan o sostenitore della compagnia indie con sede a Londra.