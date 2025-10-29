Vampire Survivors ottiene la modalità cooperativa online nell'aggiornamento gratuito di Ante Chamber

HQ

Il gioco che continua a dare ha ricevuto ancora una volta un altro fantastico aggiornamento in Ante Chamber. Una collaborazione con Balatro che non solo mette in gioco alcuni dei temi di quel gioco, ma aggiunge anche una funzionalità molto attesa e richiesta: il multiplayer! Sì, è vero, ora è possibile andare a uccidere con i tuoi amici in cooperativa online.

Anche le parti multiplayer sono fortunatamente ben congegnate e bilanciano i numerosi pacchetti DLC e consentono il Free Roam. In altre parole, i giocatori non sono costretti a rimanere all'interno dello stesso schermo e possono avventurarsi lontano se lo desiderano. E cosa c'è di meglio: l'aggiornamento è completamente gratuito. Dai un'occhiata ad alcune delle note della patch qui sotto.

'Ante Chamber': una piccola espansione basata su BALATRO Con 4 personaggi, 4 armi con le rispettive evoluzioni, un nuovo livello e un remix del tema principale di Balatro Survarots: una nuova meccanica di gioco, disponibile anche nel gioco base, per modificare le statistiche e le abilità dei personaggi

Co-op online disponibile ora Questo è un elenco di modifiche al gameplay rispetto a una partita cooperativa locale standard: Aumento di livello in batch - A seconda del numero di giocatori, vedrai salire di livello solo dopo che tutti i giocatori sono saliti di livello. Quindi, su 4 giocatori, la schermata di aumento di livello verrà mostrata solo ogni 4 livelli. DLC - Potrai utilizzare i DLC online solo se tutti i giocatori possiedono quel DLC. Stiamo adattando Online a un gioco per giocatore singolo originariamente scritto in JS da uno sviluppatore solista, quindi ci sono molti problemi tecnici che dobbiamo risolvere o di cui dobbiamo preoccuparci in seguito, uno dei quali è il modo in cui vengono gestite le espansioni DLC.

Free Roam - In online non sei limitato allo stesso schermo, puoi muoverti liberamente sul palco in modo indipendente. (Nota: verrai trascinato in una stanza del boss se un giocatore vi entra) Modalità spettatore - Quando muori in multiplayer puoi usare il mouse per saltare ai giocatori che sono ancora vivi. Si rigenera anche dove si trovano se li si sta osservando. Obiettivi - Alla fine della corsa avrai la possibilità di trasferire tutti gli obiettivi ottenuti in quella corsa nel tuo file di salvataggio. Accelera - Disabilitato in linea. Menu di pausa - Per aiutare il flusso, quando fai una pausa, non fai una pausa per tutti gli altri, ottieni solo una piccola finestra di invincibilità

Proverai la modalità cooperativa online per Vampire Survivors ?