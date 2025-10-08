Vampire Survivors riceverà il suo aggiornamento co-op online questo autunno

HQ

Buone notizie, Vampire Survivors fan. Lo sviluppatore Poncle ha rivelato che l'aggiornamento cooperativo online a lungo richiesto per il gioco indie di successo è quasi arrivato. È stato rilasciato un nuovo trailer in cui rivela che questo aggiornamento arriverà già questo autunno, il che significa che nelle prossime settimane (non conosciamo ancora la data esatta per l'arrivo dell'aggiornamento) potrai fare squadra con tre amici per uccidere orde di succhiasangue.

Questo arriverà come parte di Version 1.14 per il gioco, ed è anche solo la prossima fase di supporto per il titolo, poiché è stata delineata una sorta di tabella di marcia in cui Poncle farà annunci nelle prossime settimane.

Il prossimo, anche se non confermato sulla sua esatta natura, cercherà di "rispondere finalmente a una domanda scottante che è stata posta migliaia di volte", il che significa che vorrai sicuramente rimanere sintonizzato per la prossima "carta" su questa tabella di marcia che viene girata.

Per un assaggio dell'azione cooperativa, assicurati di guardare l'ultimo trailer del gioco qui sotto.