Vampire Survivors si rinnova maledettamente su Meta Quest

HQ

Preparati a uccidere mostri in una dimensione completamente nuova poiché Vampire Survivors ora fa il salto verso la realtà virtuale. E sembra quanto di più folle e caotico si possa immaginare. Radical Forge e Poncle hanno adattato l'intenso roguelike, completo di tutti i miliardi di mostri e ambienti completamente tridimensionali, per Meta Quest 3 e 3S. Con i luoghi classici del gioco, come Mad Forest e Intarsiato Library, ora possono essere esplorati da una prospettiva completamente nuova.

Il prezzo per l'esperienza è di dieci dollari, il che rende questa la versione più costosa del gioco di sempre. Ma - almeno questo include le due espansioni Legacy of the Moonspell e Tides of the Foscari. Dai un'occhiata al trailer e alla dichiarazione ufficiale qui sotto.

"Avete mai desiderato vedere Poe Ratcho e il suo Garlic da vicino? Bene, ora puoi! Grazie a Meta e Radical Forge per aver trasformato i nostri sogni in realtà (virtuale) Vivi il classico gameplay che conosci e ami mentre ti trovi in cima a un castello, sdraiato nella tua bara o persino mentre balli in un vecchio caseificio! Ci sono così tanti modi per giocare"

Ti senti tentato da Vampire Survivors VR?