Vampire Survivors si rinnova maledettamente su Meta Quest
Con ambienti 3D completi ed espansioni incluse, questo adattamento VR promette un nuovo modo gloriosamente disordinato di affrontare l'orda di non morti.
Preparati a uccidere mostri in una dimensione completamente nuova poiché Vampire Survivors ora fa il salto verso la realtà virtuale. E sembra quanto di più folle e caotico si possa immaginare. Radical Forge e Poncle hanno adattato l'intenso roguelike, completo di tutti i miliardi di mostri e ambienti completamente tridimensionali, per Meta Quest 3 e 3S. Con i luoghi classici del gioco, come Mad Forest e Intarsiato Library, ora possono essere esplorati da una prospettiva completamente nuova.
Il prezzo per l'esperienza è di dieci dollari, il che rende questa la versione più costosa del gioco di sempre. Ma - almeno questo include le due espansioni Legacy of the Moonspell e Tides of the Foscari. Dai un'occhiata al trailer e alla dichiarazione ufficiale qui sotto.
"Avete mai desiderato vedere Poe Ratcho e il suo Garlic da vicino? Bene, ora puoi! Grazie a Meta e Radical Forge per aver trasformato i nostri sogni in realtà (virtuale) Vivi il classico gameplay che conosci e ami mentre ti trovi in cima a un castello, sdraiato nella tua bara o persino mentre balli in un vecchio caseificio! Ci sono così tanti modi per giocare"
Ti senti tentato da Vampire Survivors VR?