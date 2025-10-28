Vampire: The Masquerade - Bloodhunt verrà chiuso il 28 aprile 2026

HQ

Un po' difficile per essere un fan di Vampire: The Masquerade, eh? Bloodlines 2 sembra non essere il gioco che i fan dell'originale volevano che fosse, e ora lo spin-off battle royale Vampire: The Masquerade - Bloodhunt verrà chiuso l'anno prossimo.

Come annunciato sul sito ufficiale del gioco, lo sviluppatore Sharkmob Games ha rivelato che ci restano solo pochi mesi per vagare al buio per le strade di Praga. Gli acquisti di token sono già stati rimossi dal gioco, anche se rimarrà giocabile fino alla data di fine del 28 aprile 2026, quando non sarà più disponibile su PC o PS5.

"Quando vi abbiamo aperto per la prima volta le strade di Praga, potevamo solo sperare che le notti che avete trascorso lì avrebbero creato i ricordi che hanno creato. Dalle battaglie combattute sui tetti alle amicizie fatte nel caos, Bloodhunt ti ha vissuto in innumerevoli modi indimenticabili", si legge nel post sul sito web di Sharkmob. "Il vostro feedback, la vostra creatività e il vostro entusiasmo per il nostro gioco hanno significato molto per noi. Tuttavia, nonostante voi, la nostra fantastica community, l'attuale popolazione di giocatori ha raggiunto un livello in cui mantenere i server in funzione non è più sostenibile. Questo ci ha portato a prendere la difficile decisione di mettere offline Bloodhunt".

Saltando sulla tendenza del battle royale all'inizio degli anni 2020, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt è stato rilasciato per la prima volta nel 2022. Due anni dopo, è stato rivelato che non avrebbe ricevuto più aggiornamenti e, se diamo un'occhiata ai numeri di SteamDB, è chiaro perché ora lo stiamo vedendo chiuso per sempre. Vampire: The Masquerade - Bloodhunt attira circa 500 giocatori al giorno, il che non è sufficiente per mantenere viva l'esperienza del servizio oggi.