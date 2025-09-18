Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 abbandona i clan a pagamento e li aggiunge al gioco base

HQ

Mentre i fan masticavano da anni Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, c'era un po' di trepidazione tra loro quando hanno scoperto che i clan Lasombra e Toreador sarebbero stati pagati DLC. Tuttavia, Paradox e The Chinese Room sono tornati su questo, decidendo di aggiungere tutti e sei i clan giocabili al lancio con il gioco base per tutti.

Invece, se volevi di più dal prossimo gioco di ruolo sui vampiri ordinando la Premium Edition, avrai accesso a due DLC della storia, come rivelato nel trailer qui sotto. Ti permetteranno di esplorare ulteriormente il lato della storia di Benny in Loose Cannon e la narrazione di Ysabella in The Flower & the Flame. Ottieni anche l'accesso immediato al DLC Santa Monica Memories se ottieni la versione Premium.

I suddetti DLC della storia non saranno presenti al momento del lancio e sono invece inclusi nel Pass di espansione del gioco. Con la polemica sui clan a pagamento apparentemente chiarita, tutto ciò che dobbiamo fare ora è aspettare fino al lancio di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 il 21 ottobre per vedere se ne è valsa la pena.