Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 I rimborsi offerti dopo l'annuncio dei clan pagati causano frustrazione

L'editore Paradox e sviluppatore The Chinese Room ha rivelato che ora sta offrendo rimborsi per chiunque abbia acquistato Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 e non è rimasto impressionato dalla recente rivelazione che due dei sei clan giocabili potrebbero richiedere un investimento finanziario aggiuntivo per potervi accedere.

La decisione è arrivata quando i due clan erano stati originariamente pianificati come aggiunte post-lancio per il gioco quando Hardsuit Labs era responsabile dello sviluppo, tuttavia quando The Chinese Room ha preso il sopravvento, ha deciso di includerli al lancio, ma ancora a un prezzo extra premium.

A quanto pare non sarà più così, poiché è stato menzionato dallo sviluppatore della community DebbieElla in un post Discord (grazie, Eurogamer) che i cambiamenti sono in arrivo e che tutti i nuovi dettagli saranno condivisi il 17 settembre.

"Stiamo lavorando duramente sugli aggiustamenti che abbiamo promesso, e saremo in grado di dirvi tutti i dettagli il 17 settembre. Apportare modifiche significative come questa coinvolge molte parti in movimento e vogliamo assicurarci di farlo bene con questo cambiamento.

"Chiunque abbia prenotato la Premium Edition tramite il PlayStation Store verrà contattato e rimborsato a partire da lunedì 8 settembre. Potrai preordinare la tua copia della Premium Edition in un secondo momento, prima dell'uscita del 21 ottobre. Si prega di notare che questo è un primo passo intenzionale nella nostra linea d'azione pianificata che porta al 17 settembre per offrire la migliore esperienza possibile per voi al momento del lancio".

Il problema è che questo vale solo per il Premium Edition del gioco su PlayStation, poiché le altre versioni non sono interessate dalle modifiche. Non è chiaro come verranno offerti questi clan, ma per un assaggio di ciò che arriverà nel gioco, leggi la nostra recente anteprima qui.