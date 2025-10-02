Gamereactor

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 rivela il cast vocale nel nuovo trailer

Gli ex alunni di Game of Thrones e Hitman riempiono questo cast impilato.

HQ

Secondo un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, abbiamo dato un'occhiata al cast vocale principale del gioco. Ora sappiamo chi c'è dietro i nostri vampiri, thinbloods, mortali e altri preferiti in questo attesissimo sequel di RPG.

Il protagonista principale, Phyre, ha la possibilità di essere interpretato come maschio o femmina, e quindi abbiamo due doppiatori nel ruolo del nostro protagonista. Tommy Sim'aan (che potresti riconoscere come Orfeo di Baldur's Gate III) interpreta il Phyre maschio e Hara Yannas interpreta Phyre femmina.

Altrove, vediamo l'attrice di Hitman Jane Perry nel ruolo di Lou Graham, e gli ex alunni di Game of Thrones Kae Alexander e Patrick O'Kane nei panni rispettivamente di Ryong Choi e Benny Muldoon. Di seguito abbiamo anche l'elenco completo del cast e il trailer.


  • Phyre femminile: Hara Yannas

  • Phyre maschile: Tommy Sim'aan

  • Fabien: Ronan Summers

  • Lou Graham: Jane Perry

  • Michael "Tolly" Tolliver: David Menkin

  • Safia Ulusoy: Amrita Acharia

  • Ryong Choi: Kae Alexander

  • Katsumi Ishizaka: Elizabeth Chan

  • Ysabella Moore: Joan Iyola

  • Fletcher: Rufus Wright

  • Sig.ra Amelia Thorn: Bethan Dixon Bate

  • Simeon "Silky" Ladock: Alan Turkington

  • Niko Angelov: Martin Razpopov

  • Patience Roswell: Billy Peck

  • Onda Cardosa: Jamiyla Ocasio

  • Max Webber: Osy Ikhile

  • Willem Axel: Richard Brake

  • Benny Muldoon: Patrick O'Kane

  • Scommessa della notte: Amanda Huddleston

  • Gideon Hall: Alec Newman

HQ

