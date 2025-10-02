Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 rivela il cast vocale nel nuovo trailer

HQ

Secondo un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, abbiamo dato un'occhiata al cast vocale principale del gioco. Ora sappiamo chi c'è dietro i nostri vampiri, thinbloods, mortali e altri preferiti in questo attesissimo sequel di RPG.

Il protagonista principale, Phyre, ha la possibilità di essere interpretato come maschio o femmina, e quindi abbiamo due doppiatori nel ruolo del nostro protagonista. Tommy Sim'aan (che potresti riconoscere come Orfeo di Baldur's Gate III) interpreta il Phyre maschio e Hara Yannas interpreta Phyre femmina.

Altrove, vediamo l'attrice di Hitman Jane Perry nel ruolo di Lou Graham, e gli ex alunni di Game of Thrones Kae Alexander e Patrick O'Kane nei panni rispettivamente di Ryong Choi e Benny Muldoon. Di seguito abbiamo anche l'elenco completo del cast e il trailer.



Phyre femminile: Hara Yannas



Phyre maschile: Tommy Sim'aan



Fabien: Ronan Summers



Lou Graham: Jane Perry



Michael "Tolly" Tolliver: David Menkin



Safia Ulusoy: Amrita Acharia



Ryong Choi: Kae Alexander



Katsumi Ishizaka: Elizabeth Chan



Ysabella Moore: Joan Iyola



Fletcher: Rufus Wright



Sig.ra Amelia Thorn: Bethan Dixon Bate



Simeon "Silky" Ladock: Alan Turkington



Niko Angelov: Martin Razpopov



Patience Roswell: Billy Peck



Onda Cardosa: Jamiyla Ocasio



Max Webber: Osy Ikhile



Willem Axel: Richard Brake



Benny Muldoon: Patrick O'Kane



Scommessa della notte: Amanda Huddleston



Gideon Hall: Alec Newman

