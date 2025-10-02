Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 rivela il cast vocale nel nuovo trailer
Gli ex alunni di Game of Thrones e Hitman riempiono questo cast impilato.
Secondo un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, abbiamo dato un'occhiata al cast vocale principale del gioco. Ora sappiamo chi c'è dietro i nostri vampiri, thinbloods, mortali e altri preferiti in questo attesissimo sequel di RPG.
Il protagonista principale, Phyre, ha la possibilità di essere interpretato come maschio o femmina, e quindi abbiamo due doppiatori nel ruolo del nostro protagonista. Tommy Sim'aan (che potresti riconoscere come Orfeo di Baldur's Gate III) interpreta il Phyre maschio e Hara Yannas interpreta Phyre femmina.
Altrove, vediamo l'attrice di Hitman Jane Perry nel ruolo di Lou Graham, e gli ex alunni di Game of Thrones Kae Alexander e Patrick O'Kane nei panni rispettivamente di Ryong Choi e Benny Muldoon. Di seguito abbiamo anche l'elenco completo del cast e il trailer.
- Phyre femminile: Hara Yannas
- Phyre maschile: Tommy Sim'aan
- Fabien: Ronan Summers
- Lou Graham: Jane Perry
- Michael "Tolly" Tolliver: David Menkin
- Safia Ulusoy: Amrita Acharia
- Ryong Choi: Kae Alexander
- Katsumi Ishizaka: Elizabeth Chan
- Ysabella Moore: Joan Iyola
- Fletcher: Rufus Wright
- Sig.ra Amelia Thorn: Bethan Dixon Bate
- Simeon "Silky" Ladock: Alan Turkington
- Niko Angelov: Martin Razpopov
- Patience Roswell: Billy Peck
- Onda Cardosa: Jamiyla Ocasio
- Max Webber: Osy Ikhile
- Willem Axel: Richard Brake
- Benny Muldoon: Patrick O'Kane
- Scommessa della notte: Amanda Huddleston
- Gideon Hall: Alec Newman