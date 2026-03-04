Vance insiste che Trump "non permetterà" una guerra prolungata con l'Iran

HQ

Il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che il presidente Donald Trump non permetterà che il conflitto con l'Iran si trasformi in una guerra prolungata, sostenendo che l'amministrazione ha un obiettivo chiaro e limitato. Parlando su Fox News, Vance ha detto che "non c'è modo" che Trump permetta una lotta pluriennale senza un obiettivo finale definito.

Secondo Vance, l'obiettivo principale è garantire che l'Iran non possa ottenere un'arma nucleare. Trump ha delineato obiettivi più ampi, tra cui indebolire le capacità missilistiche dell'Iran, colpire la sua marina e impedire a Teheran di sostenere gruppi proxy in tutto il Medio Oriente.

L'operazione ha già causato perdite statunitensi. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato che sei militari americani sono stati uccisi dalla prima ondata di attacchi, con i funzionari che avvertono che ulteriori perdite potrebbero essere possibili man mano che la campagna si intensifica...

Come afferma lui su Fox News:

Non c'è modo che Donald Trump permetta a questo paese di entrare in un conflitto pluriennale senza una fine chiara in vista e senza un obiettivo chiaro. Il presidente vuole chiarire agli iraniani e al mondo che non si fermerà finché non raggiungerà quell'obiettivo fondamentale di garantire che l'Iran non possa avere un'arma nucleare.