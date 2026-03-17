Vance sostiene Trump sulla guerra con l'Iran, minimizza le differenze politiche
Il vicepresidente sottolinea la fiducia nonostante la sua passata posizione anti-guerra.
JD Vance afferma di sostenere la gestione della guerra con l'Iran da parte di Donald Trump, cercando di alleviare le speculazioni sulle divisioni all'interno dell'amministrazione.
Parlando insieme a Trump alla Casa Bianca, Vance ha detto di fidarsi del presidente per evitare "gli errori del passato" e garantire che il conflitto venga gestito in modo efficace. I suoi commenti arrivano dopo settimane di domande sul fatto che le sue opinioni anti-guerra precedentemente espresse lo mettessero in contrasto con la posizione più aggressiva di Trump.
Vance, che una volta si definì critico verso gli interventi militari statunitensi, riconobbe differenze filosofiche ma sottolineò l'allineamento su obiettivi chiave, incluso il prevenire che l'Iran ottenesse armi nucleari. Le sue osservazioni segnalano uno sforzo pubblico per presentare unità mentre il conflitto continua...