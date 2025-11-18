Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
Call of Duty: Black Ops 7

Vancouver Surge annuncia la rosa della Call of Duty League 2025

Quattro giocatori e un allenatore sono stati confermati per l'organizzazione.

HQ

Mentre ci avviciniamo all'inizio della stagione 2025/26 Call of Duty League a dicembre (e con il Monster Energy Kickoff Invitational più avanti questa settimana), ora una delle ultime organizzazioni CDL che deve ancora rivelare e annunciare la propria rosa per la prossima stagione ha condiviso queste informazioni.

Il Vancouver Surge ha rivolto i social media per rivelare i quattro giocatori e l'allenatore che rappresenteranno la squadra per la prossima stagione che si giocherà su Call of Duty: Black Ops 7. Per quanto riguarda chi sono queste persone, la squadra è la seguente:


  • Ronald "Abe" Abraham

  • Isaiah "Gwinn" Gwinn

  • Kaci "Lqgend" Sabri

  • Noah "Lunarz" Whillock

  • Travis "Jokr" Speer (Allenatore)

Quanto a come se la caverà questa squadra, non è chiaro, ma è composta almeno da alcuni veterani della CDL che dividono anche un paio di rookie.

Call of Duty: Black Ops 7
Seattle Surge

Testi correlati

0
Call of Duty: Black Ops 7 (Giocatore singolo)Score

Call of Duty: Black Ops 7 (Giocatore singolo)
RECENSIONE. Scritto da Petter Hegevall

Call of Duty non è mai stato peggiore di quest'anno, e sembra che Treyarch abbia smesso di interessarsi. Benvenuti tra isole fluttuanti, navi fantasma, ragni alieni mutati e la peggior IA nemica di sempre.



Caricamento del prossimo contenuto