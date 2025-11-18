esports
Call of Duty: Black Ops 7
Vancouver Surge annuncia la rosa della Call of Duty League 2025
Quattro giocatori e un allenatore sono stati confermati per l'organizzazione.
Mentre ci avviciniamo all'inizio della stagione 2025/26 Call of Duty League a dicembre (e con il Monster Energy Kickoff Invitational più avanti questa settimana), ora una delle ultime organizzazioni CDL che deve ancora rivelare e annunciare la propria rosa per la prossima stagione ha condiviso queste informazioni.
Il Vancouver Surge ha rivolto i social media per rivelare i quattro giocatori e l'allenatore che rappresenteranno la squadra per la prossima stagione che si giocherà su Call of Duty: Black Ops 7. Per quanto riguarda chi sono queste persone, la squadra è la seguente:
- Ronald "Abe" Abraham
- Isaiah "Gwinn" Gwinn
- Kaci "Lqgend" Sabri
- Noah "Lunarz" Whillock
- Travis "Jokr" Speer (Allenatore)
Quanto a come se la caverà questa squadra, non è chiaro, ma è composta almeno da alcuni veterani della CDL che dividono anche un paio di rookie.