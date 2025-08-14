Vancouver Surge conferma la partenza di tutto il suo team

HQ

La stagione 2025/26 per il Call of Duty League vedrà una versione molto diversa del Vancouver Surge in primo piano. Diciamo questo perché l'organizzazione ha confermato di aver tagliato i legami con tutta la sua squadra, il che significa che i seguenti giocatori e staff sono ora tutti free agent e in grado di esplorare opportunità altrove:



Jovan "04" Rodriguez



Byron "Nastie" Plumridge



Travis "Neptune" McCloud



Jordan "Abuzah" François (assistente allenatore)



Raymond "Rambo" Lussier (allenatore)



Non è chiaro chi guarderanno il Surge come sostituti di tutte queste partenze, ma nel post di annuncio ci viene detto: "Dallo sgombero della lavagna all'innalzamento della marea, punteremo in alto sulla costruzione di una nuova ondata per il Surge".