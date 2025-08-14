esports
Call of Duty: Black Ops 6
Vancouver Surge conferma la partenza di tutto il suo team
Il team di Call of Duty "punterà in alto sulla costruzione di una nuova ondata per il Surge".
HQ
La stagione 2025/26 per il Call of Duty League vedrà una versione molto diversa del Vancouver Surge in primo piano. Diciamo questo perché l'organizzazione ha confermato di aver tagliato i legami con tutta la sua squadra, il che significa che i seguenti giocatori e staff sono ora tutti free agent e in grado di esplorare opportunità altrove:
- Jovan "04" Rodriguez
- Byron "Nastie" Plumridge
- Travis "Neptune" McCloud
- Jordan "Abuzah" François (assistente allenatore)
- Raymond "Rambo" Lussier (allenatore)
Non è chiaro chi guarderanno il Surge come sostituti di tutte queste partenze, ma nel post di annuncio ci viene detto: "Dallo sgombero della lavagna all'innalzamento della marea, punteremo in alto sulla costruzione di una nuova ondata per il Surge".