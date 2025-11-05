Vanessa fa dei brutti sogni nel nuovo trailer di Five Nights at Freddy's 2

HQ

Anche se potrebbero essersi persi la finestra di Halloween, gli animatronici di Five Nights at Freddy's 2 arriveranno ancora entro la fine dell'anno, il 5 dicembre. A un mese di distanza da quella data di uscita, abbiamo un nuovo trailer che mostra un po' di azione animatronica.

L'inizio del trailer mostra Vanessa che fa brutti sogni. Sembra che anche se William Afton è morto nell'ultimo film, Blumhouse non vuole che Matthew Lillard se ne vada dal franchise per ora. Inoltre, come gli appassionati di lore sapranno, torna sempre.

Mike sa che Vanessa non sarà in pace fino a quando non avrà affrontato il suo trauma passato, ma purtroppo sembra che invece di andare in terapia o qualcosa del genere debbano tornare alla pizzeria infestata dove tutto è iniziato. Anche la sorella di Mike non riesce a stare lontana dai suoi vecchi amici animatronici, e a loro si uniscono alcuni nuovi modelli di giocattoli, che hanno intenzione di spazzare via metà della città locale in una notte.