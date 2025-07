Vanessa Kirby si lancia in una notte da criminale in Night Always Comes di Netflix

Vanessa Kirby è una delle più grandi star del mondo in questo momento, in gran parte perché presto entrerà nel Marvel Cinematic Universe e darà vita alla sua versione di Susan Storm in The Fantastic Four: First Steps. Ma poco dopo, Kirby tornerà in un progetto alternativo che ha un'atmosfera molto diversa...

Sostituendo il tema speranzoso e super di Marvel di First Family, il prossimo concerto di Kirby è noto come Night Always Comes, e segue una donna che si ritrova coinvolta in ogni sorta di attività criminale mentre naviga attraverso il ventre di Portland per una notte nel tentativo di mettere insieme abbastanza soldi per salvare la sua famiglia dallo sfratto. Sì, il Baxter Building viene scambiato per covi di crack in questo grintoso progetto Netflix.

In arrivo su Netflix il 15 agosto, puoi vedere il trailer e la sinossi di Night Always Comes qui sotto.

"Di fronte allo sfratto in una città che la sua famiglia non può più permettersi, una donna si tuffa in una ricerca disperata e sempre più pericolosa che dura tutta la notte per raccogliere 25.000 dollari".