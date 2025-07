Vauxhall svela il suo veicolo elettrico più veloce di sempre

HQ

Vauxhall ha svelato al mondo un nuovissimo modello completamente elettrico che sostiene di essere il più veloce di sempre. Conosciuta come Mokka GSE, questa è un'auto "ad alte prestazioni" che mira a offrire una "sensazione di rally sulla strada", consentendo agli utenti di mettersi al volante di un veicolo scattante e reattivo in grado di registrare 0-62 mph in soli 5,9 secondi.

Il Mokka GSE è alimentato da un motore da 280 CV che raggiunge una velocità massima di 124 miglia orarie. Ha sospensioni, sterzo e telaio potenziati e si trova 10 mm più in basso rispetto al modello base, una filosofia di design che riflette lo stile da rally che presenta una parte anteriore e posteriore ispirata ai rally.

Ha sedili sportivi, un peso totale inferiore a 1,6 tonnellate, un display di infotainment da 10 pollici e tutto questo si combina per un'auto che mira a "offrire veri momenti OMG nell'uso quotidiano". Le informazioni sul lancio e sui prezzi arriveranno in un secondo momento.

Vauxhall

