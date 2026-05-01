VCT Cina Fase 1: Il tabellone dei playoff è stato fissato

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Sebbene avremo una conferma ferma di come sarà il tabellone dei playoff della Valorant EMEA Stage 1 da questa sera, per la regione cinese il tabellone dei playoff è già stato fissato e le attività inizieranno già oggi.

Le otto squadre che sono superate la fase a gironi sono state nominate e queste squadre sono state anch'esse inserite in un tabellone a doppia eliminazione dove le squadre dovranno perdere due volte prima di essere eliminate. Con le prime partite che si svolgono oggi, 1° maggio, e la finale prevista per il 10 maggio, puoi vedere qui sotto i primi incontri così come il tabellone completo.

Quarti di finale VCT China Fase 1 Upper Bracket: