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VCT Cina Fase 1: Il tabellone dei playoff è stato fissato
L'azione dei playoff inizia oggi e si concluderà il 10 maggio.
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Sebbene avremo una conferma ferma di come sarà il tabellone dei playoff della Valorant EMEA Stage 1 da questa sera, per la regione cinese il tabellone dei playoff è già stato fissato e le attività inizieranno già oggi.
Le otto squadre che sono superate la fase a gironi sono state nominate e queste squadre sono state anch'esse inserite in un tabellone a doppia eliminazione dove le squadre dovranno perdere due volte prima di essere eliminate. Con le prime partite che si svolgono oggi, 1° maggio, e la finale prevista per il 10 maggio, puoi vedere qui sotto i primi incontri così come il tabellone completo.
Quarti di finale VCT China Fase 1 Upper Bracket:
- XLG Esports vs. Titan Esports Club
- JD Gaming vs. Tyloo
- Tutti i Gamers contro Trace Esports
- EDward Gaming vs. Dragon Ranger