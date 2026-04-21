VCT EMEA Stage 1 2026: Fnatic e FUT Esports già confermati per i playoff

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La prima fase della divisione EMEA Valorant Champions Tour è ben avviata, con la fase a gironi vicina al completamento. Stiamo per entrare nella quarta settimana di gioco, in cui il destino di molte squadre sarà deciso con posti chiave per i playoff in palio.

A tal fine, tuttavia, già due delle 12 squadre hanno ottenuto il loro posto per i playoff, rimanendo finora imbattute nei rispettivi girini. FUT Esports non ha mai fatto perdere un match nel Gruppo Alfa mentre Fnatic è lo stesso nel Gruppo Omega. Il loro lavoro non è ancora finito perché entrambe le squadre punteranno a vincere i loro gironi e assicurarsi un bye al primo turno del tabellone superiore dei playoff.

Per quanto riguarda il resto delle squadre, nessuna delle altre 10 organizzazioni si è ancora qualificata o eliminata, ma alcune sono vicine su entrambi i fronti. Nel Gruppo Alpha, Karmine Corp sta per essere eliminato a causa dell'assenza di vittorie nei suoi match-up, con lo stesso vale per PCIFIC Esports nel Gruppo Omega. Le altre organizzazioni intermedie hanno ancora molto per cui competere.

Il prossimo ciclo di azione riprenderà domani pomeriggio, quindi aspettatevi presto aggiornamenti dalla VCT EMEA Stage 1.