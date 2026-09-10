VCT Game Changers Americas Fase 2: La finale dei playoff si svolge con Shopify Rebellion Gold e FlyQuest Red

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È il momento decisivo per il gioco regionale nel mondo competitivo femminile Valorant, dato che i rispettivi tornei Game Changers in tutto il mondo sono nelle loro fasi finali. L'azione EMEA è già conclusa e tutti gli occhi sono ora puntati su una manciata di altri, ovvero le Americhe, il Pacifico e il Brasile.

Parlando del primo, la maggior parte delle attività della Fase 2 è già ormai terminata, dato che resta solo la Grande Finale da giocare. Questo evento è previsto per il 17 settembre alle 22:00 BST/23:00 CEST e vedrà Shopify Rebellion Gold affrontare FlyQuest Red per tutte le biglie.

Il vincitore garantirà un posto all'evento finale del Campionato Internazionale che inizierà a fine ottobre, mentre il perdente dovrà competere nella qualificazione regionale Last Chance nella speranza di raggiungere il grande evento. Inutile dire che c'è molto da giocare nella prossima settimana per queste due rispettive squadre.