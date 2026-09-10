VCT Game Changers Brasile Fase Finale: Ecco le due ultime partite con un posto in Championship in programma

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Per il prossimo evento internazionale conclusivo per il dipartimento Valorant Champions Tour Game Changers, la maggior parte delle regioni riceve un solo posto per il loro campione più recente. La divisione EMEA, spesso considerata la più competitiva per la Valorant femminile, ne riceve tre, ma per la divisione Brasile, ad esempio, viene distribuito un solo biglietto per il Campionato.

Con l'inizio del Campionato a fine ottobre, abbiamo già un'idea molto chiara di quale squadra brasiliana otterrà il biglietto della sua regione. Così com'è, la maggior parte dei playoff della Final Phase è giunta al termine, con solo due partite da giocare e solo tre squadre ancora in corsa.

Queste due partite si giocheranno oggi e domani, quindi per sapere cosa aspettarsi, date un'occhiata alle partite qui sotto, con l'informazione aggiuntiva che il vincitore della finale assicurerà il posto in Championship del Brasile.

Finale del Lower Bracket (10 settembre):



MIBR GC vs. Evil Geniuses GC alle 21:00 BST/22:00 CEST



Finale (11 settembre):