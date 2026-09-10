VCT Game Changers Pacific 2026: Il tabellone dei Playoff è garantito con due biglietti per il Campionato in palio

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È quasi ora che la regione del Pacifico della divisione femminile Valorant Champions Tour Game Changers giunga al termine, poiché dopo una stagione frenetica resta circa una settimana di gioco regionale da offrire.

Il tabellone dei playoff è stato fissato, e ora conosciamo le prime quattro partite e come le otto squadre sono state inserite nel tabellone a doppia eliminazione, dove i due superstiti che raggiungono la finale ottengono i due biglietti regionali per il Campionato, con questo che sarà il grande evento internazionale decisivo a partire da fine ottobre.

Tenendo conto di questo e con i Playoff che iniziano il 14 settembre e terminano il 20 settembre, potete vedere qui sotto le partite di apertura dell'evento.

Quarti di finale del Upper Bracket (14 settembre):