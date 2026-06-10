VCT Masters London: Chi si unirà a Leviatan e Team Vitality nei playoff?
Le ultime due partite della fase svizzera si terranno oggi.
Siamo nell'ultimo giorno della fase svizzera dell'evento Valorant Champions Tour Masters London, dove finora due delle otto squadre di questo turno hanno ottenuto un biglietto per i playoff, due sono state eliminate definitivamente dall'evento e quattro sono in sospeso, lottando per evitare l'eliminazione e assicurarsi uno degli altri due biglietti per i playoff.
La tappa svizzera è piuttosto concisa, il che significa che le squadre devono solo ottenere due vittorie per avanzare, con Leviatan e Team Vitality già in questo. Allo stesso modo, due sconfitte bastano per essere eliminati, e sia Dragon Ranger Gaming che Full Sense sono soggetti a questo destino.
Le restanti quattro squadre sono state testa di serie l'una contro l'altra dove tutto è in gioco. È vincere e entrare, come si suol dire, e una vittoria è l'unico risultato in cui una squadra sarà soddisfatta del risultato. A tal fine, le partite per le ultime partite svizzere di oggi sono le seguenti.
- FUT Esports vs. NRG alle 15:00 BST/16:00 CEST
- Global Esports vs. XLG Esports alle 18:00 BST/19:00 CEST
I vincitori si uniranno alle quattro squadre che hanno già ottenuto il biglietto per i playoff vincendo recentemente il rispettivo torneo regionale, ovvero G2 Esports, EDward Gaming, Team Heretics e Paper Rex.