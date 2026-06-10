VCT Masters London: Chi si unirà a Leviatan e Team Vitality nei playoff?

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Siamo nell'ultimo giorno della fase svizzera dell'evento Valorant Champions Tour Masters London, dove finora due delle otto squadre di questo turno hanno ottenuto un biglietto per i playoff, due sono state eliminate definitivamente dall'evento e quattro sono in sospeso, lottando per evitare l'eliminazione e assicurarsi uno degli altri due biglietti per i playoff.

La tappa svizzera è piuttosto concisa, il che significa che le squadre devono solo ottenere due vittorie per avanzare, con Leviatan e Team Vitality già in questo. Allo stesso modo, due sconfitte bastano per essere eliminati, e sia Dragon Ranger Gaming che Full Sense sono soggetti a questo destino.

Le restanti quattro squadre sono state testa di serie l'una contro l'altra dove tutto è in gioco. È vincere e entrare, come si suol dire, e una vittoria è l'unico risultato in cui una squadra sarà soddisfatta del risultato. A tal fine, le partite per le ultime partite svizzere di oggi sono le seguenti.



FUT Esports vs. NRG alle 15:00 BST/16:00 CEST



Global Esports vs. XLG Esports alle 18:00 BST/19:00 CEST



I vincitori si uniranno alle quattro squadre che hanno già ottenuto il biglietto per i playoff vincendo recentemente il rispettivo torneo regionale, ovvero G2 Esports, EDward Gaming, Team Heretics e Paper Rex.