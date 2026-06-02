VCT Masters Londra 2026: Ecco le 12 squadre confermate e gli incontri della giornata di apertura

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Ora che i vari tornei regionali sono giunti al termine, tutti gli occhi si stanno rivolgendo all'evento Valorant Champions Tour Masters London, che si terrà dal 6 al 21 giugno e vedrà la partecipazione di 12 delle migliori squadre di tutto il mondo, alla ricerca di una fetta di un montepremi di 1 milione di dollari.

Con l'inizio dell'azione questo fine settimana, potresti essere curioso di sapere quali 12 squadre sono state confermate e anche come sono state classificate. Se è così, vale la pena sapere che per aver vinto i rispettivi eventi regionali, quattro di queste squadre hanno ottenuto i biglietti diretti per la parte playoff del Masters London (queste squadre sono G2 Esports, EDward Gaming, Team Heretics e Paper Rex ), mentre le altre otto sono state inserite in un tabellone svizzero.

Per questa fase svizzera, ogni squadra giocherà tre partite, e se una squadra ottiene due vittorie, si qualifica ufficialmente per i playoff. Due sconfitte porteranno all'eliminazione e non c'è spazio per altro, poiché una squadra concluderà questa fase con due vittorie o sconfitte.

Il formato svizzero significa che la classifica cambierà giorno per giorno e turno per turno, quindi per il momento conosciamo solo le partite di apertura. Per quanto riguarda le partite e quando saranno giocate qui sotto.

VCT Masters London Swiss organizza le partite del Primo Turno



XLG Esports vs. NRG alle 15:00 BST/16:00 CEST del 6 giugno



Team Vitality vs. Dragon Ranger Gaming alle 18:00 BST/19:00 CEST del 6 giugno



Full Sense vs. FUT Esports alle 15:00 BST/16:00 CEST il 7 giugno



Leviatan vs. Global Esports alle 18:00 BST/19:00 CEST del 7 giugno



Chi pensi si qualificherà fuori dalla fase svizzera?