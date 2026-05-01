VCT Pacific Fase 1: Le squadre confermate per i playoff sono state determinate

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Questo fine settimana si terrà l'ultimo turno della fase a gironi della fase a gironi Pacific 1 del Valorant Champions Tour, poiché le ultime partite sono in corso prima dell'inizio della fase playoff. A tal proposito, molte cose possono cambiare dal punto di vista della testa di serie, ma ciò che sappiamo con certezza è che quattro delle 12 squadre sono state eliminate definitivamente e otto squadre sono state confermate per i playoff.

Dopo le settimane di azione finora disputate, Gen.G Esports, Team Secret, Varrel e Zeta Division sono stati tutti eliminati perché le ultime quattro squadre hanno perso ciascuno degli incontri fino ad oggi, e Gen.G Esports hanno vinto solo un incontro su quattro.

Questo significa che i playoff vedranno protagonisti le seguenti squadre di ciascuna Alpha e Omega.

Squadre playoff confermate del Gruppo Alpha:



DRX



Paper Rex



Nongshim RedForce



Esports globali



Squadre di Gruppo Omega confermate ai playoff:



T1



Rex Regum Qeon



Pieno senso



DetonatioN FocusMe



Ancora una volta, la classifica completa dei playoff sarà rivelata solo dopo le partite di questa settimana, ma a giudicare da quanto pare, sia DRX che T1 saranno rispettivamente vincitori di gruppo, poiché attualmente sono imbattuti nelle loro sfide.