VCT Pacific Fase 1: Paper Rex esce vincitore di Full Sense

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Recentemente abbiamo parlato dei risultati dei playoff EMEA Stage 1 del Valorant Champions Tour e parlato delle squadre EMEA che hanno ottenuto il biglietto per il Masters London a giugno, e anche della squadra unica che ha ottenuto un biglietto per la Coppa del Mondo Esports. Tuttavia, questo non è stato l'unico evento accaduto, poiché anche la regione del Pacifico ha concluso la sua Tappa 1, con un vincitore ora pronto a essere messo in attenzione.

Dopo aver superato Full Sense nella finale in modo convincente per 3-0, Paper Rex è stato incoronato vincitore della VCT Pacific Stage 1. Questo significa che Paper Rex ha ottenuto un biglietto per il Masters London e il posto regionale per la Coppa del Mondo Esports da questo evento, mentre Full Sense, per il secondo posto, conquista anch'esso un posto al Masters London, seguito da Global Esports che ha fatto lo stesso per il terzo posto assoluto.

Tenendo questo in mente, ora tre delle quattro regioni hanno determinato i loro rappresentanti per il Masters London, il che significa che stiamo solo aspettando che la divisione Americas concluda la sua stagione della Fase 1 per coprire i posti rimanenti, un compito che sarà completato entro la fine della settimana.