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A 70 miglia a nord di Halifax, in Nuova Scozia, in un piccolo posto chiamato Debert, c'è una base militare. Utilizzato principalmente durante la Seconda Guerra Mondiale, addestrò migliaia di soldati ed era sede di bunker forti e sopravvivibili. Nel 2013, il magnate canadese delle criptovalute Jonathan Baha'i acquistò il terreno per £16.500 e inizialmente voleva trasformarlo in un mix di intrattenimento e storia, con tour e un'arena laser tag.

Ora, i Baha'i stanno sfruttando l'incertezza del mondo moderno, offrendo di trasformare i bunker della base militare in condomini di lusso. A quanto pare, 11 delle unità sono già state vendute, ma sono ancora in corso lavori di ristrutturazione. Spa, una sala yoga, una lounge sigari, sorveglianza 24 ore su 24, fonti alimentari autosufficienti, un aeroporto vicino e altro ancora sono in preparazione per l'imminente arrivo dei super-ricchi che preparano il giorno del giudizio.

Il costo per acquistare un'unità e affittarne una è tenuto segreto. Quando i proprietari di condomini non sono presenti, i bunker saranno usati come suite di lusso in hotel, ma nel caso in cui qualcuno arrivi volendo usare il proprio condominio, l'affittuario verrà espulso, secondo il co-proprietario del progetto Paul Mansfield.

Il bahá'í non è un fan del fatto che i bunker vengano usati principalmente per preparare la fine di tutte le cose. "Non si tratta della fine del mondo, si tratta di una preparazione intelligente e pratica alle tempeste, qualunque tipo di tempesta," ha detto (tramite BBC News).