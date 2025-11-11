Vectrex Mini Console già finanziato su Kickstarter

HQ

Ciò che è considerato retrò varia da persona a persona, a seconda dell'età e di quando si inizia a giocare. Ma per molti, la generazione Master System e NES è vista come una sorta di punto di partenza. In realtà, però, entrambe queste console fanno parte di quella che viene generalmente classificata come la terza generazione. C'erano due generazioni di console prima di allora, e nella seconda troviamo la Vectrex del 1982.

Aveva un display vettoriale integrato che permetteva di giocare senza TV. Ogni gioco era dotato di un foglio di plastica trasparente che veniva posizionato sopra lo schermo e contribuiva all'immersione in vari modi. Nonostante sia relativamente high-tech e abbia diversi giochi fantastici, è stato un flop commerciale.

Ma... Oggi è ovviamente un pezzo unico della storia dei videogiochi e presto sarà davvero il momento di tornare. In questo momento, c'è una campagna Kickstarter per il Vectrex Mini, che ha già raccolto circa sette volte la quantità di denaro necessaria per realizzare il progetto.

Il dispositivo viene fornito con un controller e dodici giochi integrati, oltre alle consuete funzionalità moderne come Bluetooth, HDMI e uno slot per schede SD (per i tuoi giochi). I creatori hanno anche considerato il fatto che le mini console tendono a diventare collettori di polvere e hanno quindi aggiunto funzionalità che consentono al Vectrex Mini di fungere da elegante orologio da tavolo con funzioni come meteo, sveglia e simili. In questo modo, può essere utilizzato anche quando non si sta giocando, ricordando un'epoca passata.

Ci sono anche accessori e alcune magliette davvero interessanti per chi vuole puntare tutto sul Vectrex Mini. Se questo suona come qualcosa per te, vai a questo link e assicurati la tua copia di quello che è quasi garantito essere un ricercato oggetto da collezione.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto per un delizioso retrò di un'epoca lontana che è stato determinante nel plasmare il mondo dei giochi di oggi.