Vegas Falcons abbandona Preistahh e firma TjHaLy

HQ

Di tutte le 12 Call of Duty League squadre, non ce n'era nessuna che fosse veramente abissale nella stagione 2024/25 come quella di Los Angeles Guerrillas M8 e Vegas Falcons. Il primo ha concluso l'intera stagione con sei vittorie e 26 sconfitte, qualcosa che, sebbene orrendo, è comunque significativamente migliore del Falcons.

La squadra di proprietà dell'Arabia Saudita ha ottenuto ben tre vittorie e 28 sconfitte, con una percentuale di vittorie inferiore al 10%. Ha anche vinto a malapena una delle sue mappe, con una percentuale di vittorie del 23%, dimostrando che i Falcons erano effettivamente punti gratuiti per qualsiasi squadra che incontravano. Non si può andare avanti e ora la squadra sta lavorando a una ricostruzione in vista della stagione 25/26 che si giocherà il Call of Duty: Black Ops 7.

Preston "Priestahh" Greiner è già stato rilasciato dalla squadra dopo aver scontato un periodo di meno di tre mesi. Un sostituto è già stato trovato poiché Thomas "TJHaLy" Haly ha firmato con l'organizzazione.

La grande domanda è cosa farà la squadra saudita con i molti giocatori sauditi che ha portato alla CDL, poiché l'unico successo che la Falcons ha visto è stato dopo che si è orientata verso veterani CDL più esperti nella seconda metà della stagione. La firma di TjHaLy suggerisce che verranno portati più veterani e l'attenzione sui talenti locali e locali sarà messa da parte nella speranza di non trascorrere un'altra stagione saldamente in fondo alla classifica.