Venerdì le turbolenze tariffarie si aggravano, aumentando i timori di recessione Con il persistere delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, i mercati continuano a vacillare, con l'aumento dei rischi di recessione globale.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Iniziamo la giornata parlando dei dazi di Trump. Venerdì, il panorama finanziario globale rimane volatile mentre i dazi del presidente Trump sulla Cina e su altre nazioni si intensificano, causando effetti a catena in tutti i mercati. Mentre il segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha minimizzato le turbolenze, affermando che oltre 75 paesi hanno cercato colloqui commerciali, la realtà sul campo è cupa. Gli investitori si sono precipitati verso beni rifugio come l'oro, spingendo i prezzi a livelli record, mentre le azioni hanno subito un altro forte calo. Gli Stati Uniti e il Vietnam sono pronti ad avviare colloqui commerciali formali, ma molti rimangono scettici su una risoluzione duratura. Con l'intensificarsi della guerra commerciale e l'aumento dell'incertezza, la possibilità di una recessione globale si avvicina. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Donald Trump // Shutterstock