Mi sono imbattuto in questo film per caso, perché leggendo una recensione che lo paragonava a The Raid, ho pensato che valesse la pena provarlo nonostante le sue valutazioni relativamente basse su IMDb. Diretto da Rodrigo Valdes, un nome relativamente sconosciuto (il suo lavoro più noto è stato come regista di seconda unità nell'ultimo Bad Boys), il volto più riconoscibile del cast è Gustavo Sánchez Parra, noto per i suoi ruoli in film come Amores Perros e come cattivo in vari film e serie (incluso Zorro).

Potrebbe non vendere solo per il nome, dato che il titolo Venganza (Vendetta) è il più generico possibile. Allo stesso tempo, rende chiarissimo esattamente a cosa ci aspetta.

La trama è delineata come segue: "Un ex soldato delle forze speciali diventa milionario da un giorno all'altro e raduna una squadra d'élite per rintracciare l'assassino di sua moglie - mosso da una sete di vendetta e armato delle sue nuove risorse."

Semplice, vero? Sì. Noioso? Assolutamente no. Amo questo tipo di film e l'ho sempre fatto. Il già citato The Raid (principalmente il secondo, che in realtà è migliore del primo) è uno dei film d'azione più folli usciti negli anni 2000, e se non li hai visti, fai un favore a te stesso e fallo. Tuttavia, preparati ad azione senza sosta e a scene molto, molto grafiche.

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Anche se abbiamo visto la trama di Venganza cento volte, c'è molto da apprezzare. La sceneggiatura potrebbe non essere tagliente, i dialoghi non offrono sorprese, ci sono un paio di sequenze che fastidiano e qualche lacuna logica, e i personaggi sono bidimensionali con recitazioni che sono al massimo competenti. Ma è bellissimo e il battito è elettrizzante, e ottieni esattamente ciò che suggerisce il titolo, mentre con aspettative da basse a neutre, rimango comunque piacevolmente sorpreso.

Come The Raid, è molto violento quando l'azione si attiva, ma non è proprio allo stesso livello. In realtà ci sono parecchi respiri e, sebbene le sequenze d'azione siano spesso tecnicamente impressionanti, non sono davvero paragonabili. Il livello dei combattimenti e delle acrobazie non è allo stesso livello, ma ci sono comunque scene che spiccano. Mi colpisce particolarmente un inseguimento in auto poco oltre la metà, che è impressionante. Si vede chiaramente dal montaggio e dallo stile visivo che hanno preso ispirazione sia dai film menzionati sia da diversi fratelli maggiori americani. Ha un po' l'atmosfera alla John Wick, dove è cupo, grezzo e un po' inaspettato, e questo tipo di cose è sempre divertente.

Penso sicuramente che questo film meriti una valutazione media più alta del suo 5,5 (al momento della stesura) su IMDb. Quindi, se non hai altro da guardare, o se pensi che l'ultima stagione di The Boys stia stagnando, dai una possibilità a Venganza. In realtà ne vale più che la pena, nonostante i suoi difetti. Rodrigo Valdes è un regista da tenere d'occhio!

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