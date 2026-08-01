Venom e Mary Jane Watson saranno protagoniste di due nuove serie a fumetti Marvel questo autunno

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Se sei aggiornato su molte delle recenti storie ed eventi dei fumetti Marvel, potresti sapere che l'attuale conduttrice di Venom è Mary Jane Watson. Sì, il simbionte si è unito al partner di lunga data di Peter Parker per l'ultima serie di fumetti, ma questa connessione presto finirà e vedrà la coppia prendere strade separate.

Ma non sarà la fine delle loro storie, come è stato confermato al San Diego Comic-Con nel fine settimana. Marvel Comics aveva novità da condividere sotto forma di due nuove serie a fumetti in programma per questo autunno, una per Venom e un'altra per Mary Jane Watson.

Il primo riunirà il simbionte con Eddie Brock per una serie chiamata nuovamente Venom. Inizierà il 14 ottobre con il primo numero previsto per quella data, con Charles Soule come autore e Davide Paratore come artista. Per quanto riguarda la sinossi, aspettatevi quanto segue.

"Sono Venom! Eddie Brock e Venom si ritrovano — e la sensazione è così piacevole! Dopo anni di separazione, ancora una volta sono Venom, ed Eddie non lascerà sfuggire questa opportunità. È determinato a essere l'ospite definitivo per il simbionte e a essere l'eroe che sa di poter essere... E non permetterà a nessun altro supereroe di dire il contrario!"

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Per quanto riguarda la seconda, si chiama Friendly Neighborhood Mary Jane, e vedrà MJ fondare la sua casa di produzione chiamata Watson Productions. Scemerà dalle storie di Mary Jane: Affronta la Faccia, Tigre e Regina in Nero, e vedrà come MJ si adatterà quando Camaleonte minaccia il suo nuovo ruolo di produttrice. Il primo numero arriverà il 4 novembre, con Ashley Allen come sceneggiatrice e Phil Noto come disegnatore. La sinossi è disponibile qui sotto.

"Ora siete invitati all'inaugurazione di Watson Productions! Da Mary Jane: Affronta la Faccia Bianca, Tiger and Queen in Black arriva una nuova avventura per uno dei personaggi più amati del mondo di Spider-Man. Mary Jane Watson—modella, attrice, eroina—assume un nuovo ruolo: produttrice! Ma quando Camaleonte punta al sabotaggio, Mary Jane dovrà usare ogni strumento al suo discorso — incluso un regalo top secret di Venom — per uscire vincitore."

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