Venus Williams annuncia il ritorno al tennis questa settimana a Washington DC

HQ

Il ritorno di Venus Williams al tennis professionistico è stato ritardato un paio di volte, ma ora è certo che la giocatrice americana, vincitrice di 49 titoli in carriera, sette Grandi Slam e cinque medaglie olimpiche, tornerà per il Washington Open 2025, che si svolgerà questa settimana, dal 21 al 27 luglio.

Williams, 45 anni, ha giocato per l'ultima volta nel 2024, a Indian Wells. Ha vinto la sua ultima partita nel 2023, ma è stata per lo più inattiva dal 2019, uscendo dalla classifica WTA. Ha ricevuto diversi inviti jolly, tra cui Indian Wells quest'anno, ma "la maggior parte delle volte non li accetto", ha detto Venus, ridendo, in una conferenza stampa a Washington DC. "Ma questa volta avevo colpito la palla. E ovviamente amo il gioco e i campi in cemento, è la mia superficie preferita, quella su cui mi sento a mio agio. Quindi tutti questi fattori diversi".

Il ritorno di Venus ha sorpreso molti, e non sarebbe un'occasione speciale, poiché conferma di avere un piano per continuare a giocare dopo, anche se non condividerà, è concentrata sul presente. "Il mio obiettivo personale è divertirmi, penso in questo momento, e godermi il momento, senza mettermi troppa pressione addosso. Non so se definisco il successo in questo momento in un modo diverso dal credere in me stessa e attenermi al mio processo" (via WTA). Sua sorella Serena, di due anni più giovane, è andata in pensione nel 2022 e quest'anno sarà premiata con un premio alla carriera in Spagna.