Venus Williams diventa la prima ex numero 1 al mondo a perdere 10 partite consecutive in singolare
Venus Williams ha perso contro Kaitlyn Quevedo, che ha 25 anni meno della sette volte campionessa del Grande Slam.
La sette volte campionessa del Grande Slam Venus Williams ha perso 6-2, 6-4 contro la spagnola Kaitlyn Quevedo, numero 140 al mondo, e ha battuto un nuovo record disonorevole: la prima ex giocatrice numero 1 al mondo a vincere dieci partite consecutive di singolare nella WTA, dal 1975.
Williams, 45 anni, ha più del doppio dei tempi di Quevedo, 20, e aveva già vinto sei Grand Slam prima ancora di nascere. Quevedo, che giocava il suo primo match WTA Masters 1.000, era entrata come wildcard e rimontava da tre game di svantaggio nel secondo set.
Venus Williams è ancora attiva nonostante molti infortuni e il fatto di essere fuori dalla Top 500 in singolare. La sua ultima partita di singolare è stata a luglio, battendo Peyton Stearns agli US Open, ma continua a ricevere inviti in grandi tornei, tra cui il recente US Open e l'Australian Open, rendendola la giocatrice con più presenze in Major, 95 con l'Australian Open dello scorso gennaio (anch'essa la più anziana, a 45 anni).