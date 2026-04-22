Venus Williams diventa la prima ex numero 1 al mondo a perdere 10 partite consecutive in singolare

HQ

La sette volte campionessa del Grande Slam Venus Williams ha perso 6-2, 6-4 contro la spagnola Kaitlyn Quevedo, numero 140 al mondo, e ha battuto un nuovo record disonorevole: la prima ex giocatrice numero 1 al mondo a vincere dieci partite consecutive di singolare nella WTA, dal 1975.

Williams, 45 anni, ha più del doppio dei tempi di Quevedo, 20, e aveva già vinto sei Grand Slam prima ancora di nascere. Quevedo, che giocava il suo primo match WTA Masters 1.000, era entrata come wildcard e rimontava da tre game di svantaggio nel secondo set.

Venus Williams è ancora attiva nonostante molti infortuni e il fatto di essere fuori dalla Top 500 in singolare. La sua ultima partita di singolare è stata a luglio, battendo Peyton Stearns agli US Open, ma continua a ricevere inviti in grandi tornei, tra cui il recente US Open e l'Australian Open, rendendola la giocatrice con più presenze in Major, 95 con l'Australian Open dello scorso gennaio (anch'essa la più anziana, a 45 anni).