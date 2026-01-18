Venus Williams è la giocatrice più anziana ad aver partecipato agli Australian Open, ma perde al primo turno

HQ

Venus Williams ha fatto la storia domenica diventando la donna più anziana ad aver partecipato a un singolo nel tabellone principale agli Australian Open. Tuttavia, non è riuscita a vincere l'incontro, perdendo 6-7, 6-3, 6-4 contro la 24enne serba Olga Danilovic, ed è stata eliminata al primo turno. Williams ha 45 anni ed è stata vicina a superare il record di Kimijo Date-Krumm, che aveva 42 anni quando ha vinto il suo primo turno agli Australian Open nel 2013.

Williams ha vinto l'ultima partita del Grande Slam nel 2021, una partita del primo turno a Wimbledon, e negli ultimi anni ha giocato in modo sporadico, ricevendo invitazioni wild card, essendo attualmente classificata 576ª al mondo.

"Ha giocato una grande partita. Anche un po' di fortuna lì. È solo lo sport. A volte funziona così", ha detto Williams, che ancora oggi coglie ogni occasione che le viene data per giocare e ricevere l'affetto del pubblico, che è felice di vedere una grande di sempre ancora attiva.