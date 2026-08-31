Venus Williams estende la striscia negativa a 15 partite in singolare in una partita iniziata al 00:13

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Venus Williams ha ottenuto un'altra wild card per gli US Open, ma la 46enne e vincitrice di sette Grand Slam (vincitrice degli US Open nel 2000 e 2001) ha perso di nuovo al primo turno, perdendo contro la campionessa dell'Australian Open 2020 Sofia Kenin, ex numero 4 al mondo (attualmente numero 110) in 6-3, 7-6 (9-7). La partita è iniziata estremamente tardi, alle 00:13, dopo la sconfitta in cinque set di Novak Djokovic contro Mariano Navone.

Nonostante Williams si stia avvicinando al ritorno, ora ha perso la sua quindicesima partita consecutiva in singolare, una striscia negativa che dura per oltre un anno, da quando ha battuto Peyton Sterns al match dei 32 del turno del Washington Open nel luglio 2025.

Williams e Kenin hanno giocato davanti a poco più di 1.000 spettatori sugli spalti, e Williams si è lamentato degli orari: "Non conosco nessun altro sport in cui bisogna iniziare così tardi. Penso sicuramente che ci sia margine di miglioramento in questo. Ho continuato a spingermi per cercare di trovare il mio miglior tennis e il mio ritmo. Non è facile farlo al primo turno. Non è facile farlo all'1 o alle 2 di notte", ha detto Williams (tramite BBC).