Venus Williams non ha vinto una partita di singolare da un anno intero: la striscia negativa arriva a 12

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Venus Williams ha subito un'altra eliminazione al primo turno, 6-3, 6-3 contro Anastasia Potapova al Washington Open, e ora ha esteso la striscia negativa nelle partite in singolare a 12, continuando a giocare nei grandi tornei principalmente a causa delle wild card, previste soprattutto durante il tour americano di quest'estate (ora è classificata 664ª al mondo).

La 46enne ha faticato con infortuni ed è scesa nel ranking WTA dal suo ultimo grande anno, il 2017, quando ha raggiunto due finali del Grand Slam ed è tornata nella top 5 per l'ultima volta. Lo scorso aprile, al Madrid Open 2026, ha perso contro Kaitlin Quevedo ed è diventata la prima ex numero 1 al mondo a perdere in 10 partite consecutive di singolare.

Questa striscia ora si estende a 12 match di singolare senza vittorie (9 di queste nel 2026), per oltre un anno, da quando ha battuto Peyton Sterns ai 32 del Washington Open (ha perso agli ottavi contro Magdalena Frech). Subirà un'altra sconfitta al Canadian Open di Toronto la prossima settimana?