Venus Williams ricevuta un invito a essere wildcard per gli Australian Open, giocatrice donna più anziana al Grande Slam

Il 2026 è stato l'anno del ritorno di Venus Williams, 45 anni, vincitrice di sette Grand Slam, che è rimasta inattiva per un anno, giocando solo due partite nel 2024 e vincendo per l'ultima volta nel 2023. Williams tornò in campo ricevendo un invito a essere wildcard per Indian Wells, e alla fine vinse un match in singolare al Washington Open in agosto. Successivamente perse al primo turno agli US Open.

È stato annunciato che Venus Williams, classificata 148ª al mondo, ha ottenuto una wildcard per l'Australian Open 2026 e l'ha accettata, diventando la giocatrice donna più anziana ad aver partecipato al Grande Slam australiano, all'età di 45 anni, superando Kimiki Date, che ne aveva 44 nel 2015.

La sua ultima apparizione agli Australian Open è stata nel 2021, quando ha perso al secondo turno contro Sara Errani.

"Sono entusiasta di tornare in Australia e non vedo l'ora di competere durante l'estate. Ho avuto così tanti ricordi incredibili lì e sono grata per l'opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per la mia carriera", ha dichiarato Williams in una dichiarazione.

Venus Williams non ha mai vinto gli Australian Open, ma ha raggiunto la finale due volte, nel 2003 e nel 2017, la sua più vecchia apparizione in una finale del Grande Slam. Le sue sette vittorie in un Grande Slam sono state cinque a Wimbledon e due agli US Open tra il 2000 e il 2008.

Prima degli Australian Open, Venus Williams apparirà, anch'essa come wildcard, in un altro torneo australiano, l'Hobart International, insieme a Emma Raducanu. Sei entusiasta per la stagione di tennis 2026?