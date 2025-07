Venus Williams trionfa nel suo ritorno al tennis professionistico, ma la sua sfida più grande arriva stasera

HQ

Venus Williams ha fatto il suo ritorno a sorpresa al tennis agonistico questa settimana, al Mubadala Citi DC Open (il Washington Open). E la sua prima partita da marzo 2024 (dove ha perso al primo turno al Miami Open) è diventata la sua prima vittoria dall'agosto 2023, al Cincinnati Open. Nella categoria di doppio, in coppia con la connazionale Hailey Baptiste, ha sconfitto le canadesi Eugenie Bouchard e Clervie Ngounoue 6-3, 6-1.

La Williams, 45 anni, che è uscita dalla classifica WTA, ha quasi raddoppiato l'età del suo compagno, il 23enne Baptiste, numero 50 del mondo, e ha scherzato: "Penso che dal primo punto ho capito che saremmo state una buona squadra. Avremmo dovuto iniziare a giocare prima, anni fa, giusto? Penso che Serena fosse proprio d'intralcio".

Anche se la coppia ha iniziato a perdere 3-1, è riuscita a ribaltare completamente la partita e ha finito per vincere comodamente. Venus Williams, vincitrice di 14 titoli in doppio con sua sorella Serena, si dice orgogliosa di vedere tre afroamericani in campo. "È incredibile che ora le ragazze afroamericane sappiano che possono giocare a tennis, che questa è un'opzione, un'opportunità per loro di essere in campo a qualsiasi titolo".

Il debutto di Venus in singolare avverrà oggi martedì (in realtà, mercoledì 23 luglio, alle 00:30 BST, 1:30 CEST) contro il 23enne Peyton Stearns, n. 35 del mondo.