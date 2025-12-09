Verdant è una storia di formazione ambientata nella Germania post-apocalittica degli anni '80

I fan indie sono stati assolutamente trattati con una vasta gamma di splendidi progetti in arrivo come parte del Wholesome Snack Showcase, e un altro esempio di questo è stato proprio quello dello sviluppatore Tiny Roar, che ha condiviso uno sguardo sul nuovo Verdant.

Questo gioco è considerato una "storia di formazione adulta" ambientata nella Germania post-apocalittica degli anni '80, seguendo un giovane intrepido esploratore che intraprende un viaggio di scoperta attraverso questa terra vibrante e rigogliosa, piena di misteri. La premessa sarà esplorare il mondo e ricostruire come sia cambiato e come potrai influenzarne il futuro.

Con l'annuncio appena in arrivo, non abbiamo ancora una data di uscita da condividere, ma è stato rivelato che al lancio il gioco arriverà su PC tramite Steam.