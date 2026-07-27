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Ci sono giochi che ti dicono esattamente dove andare, cosa fare e perché. Verho: Curse of Faces adotta l'approccio opposto. Qui, vieni catapultato in un regno maledetto dove le risposte sono poche, i misteri abbondano e la curiosità diventa il tuo strumento più importante. Dopo le prime ore a Yariv, una cosa era chiara: volevo vedere cosa si nascondeva dietro l'angolo successivo. La premessa è semplice quanto affascinante. Incrociare lo sguardo di qualcun altro significa morte certa. L'ultima speranza dell'umanità risiede quindi in misteriose maschere che proteggono sia chi lo indossano sia ne plasmano la identità. È un'idea unica che ha subito suscitato il mio interesse.

L'ampia gamma di opzioni disponibili per le maschere fa sì che i giocatori siano desiderosi di provare diverse classi.

Un regno che da tempo si è arreso

La prima cosa che mi ha colpito è stata la sensazione di isolamento. Yariv non si sente solo abbandonato; Sembra un regno che ha da tempo accettato il proprio destino. Ho pensato a Hollow Knight. Proprio come in Hollow Knight, incontri sorprendentemente poche anime lungo il percorso. I pochi PNG rimasti sembrano più sopravvissuti solitari che abitanti di una comunità vivente. Il mondo racconta la sua storia attraverso rovine, edifici abbandonati e ambienti piuttosto che dialoghi lunghi. Ho avuto la stessa sensazione di quando ho passeggiato per la prima volta per Hallownest; un luogo dove la grandiosità è da tempo svanita, ma dove gli echi ancora persistono.

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Lo stile visivo è una lettera d'amore alla fine degli anni '90. I modelli squadrati, le texture pixelate e la nebbia caratteristica ricordano la prima generazione di PlayStation e il Nintendo 64. Tuttavia, la nostalgia non viene mai usata come stampella. Al contrario, esalta l'atmosfera inquietante e rende il mondo ancora più distintivo.

No, il gioco non è ambientato in una cantina austriaca

I dialoghi ricordano il primo Diablo. Quasi ogni personaggio parla con una gravità fatale che aumenta il senso di disperazione. È chiaro che Verho ha preso elementi da vari giochi del genere avventura e li ha mescolati insieme per creare qualcosa di completamente suo. La musica ambientale fa il resto. Si trova discretamente sullo sfondo, aumentando il senso di solitudine senza mai prendere il sopravvento.

Una lettera d'amore moderna a King's Field

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Verho non cerca mai di nascondere le sue radici old-school. Anzi, il contrario. A volte, l'esplorazione sembra una lettera d'amore moderna a King's Field. Non c'è mappa, nessun punto di riferimento e nessun aiuto che ti guidi verso la prossima destinazione. Il gioco si basa sul fatto che tu osservi l'ambiente circostante, ricordi i percorsi e ti orienti da solo. Personalmente, apprezzo questa filosofia. Quando si apre una scorciatoia o si rivisita un'area precedente, sembra una mia scoperta, non qualcosa che il gioco mi ha semplicemente consegnato.

Le maschere hanno un baffio; questo è un requisito a Verho.

Invece delle classi tradizionali, il gioco costruisce il suo sistema attorno alle maschere. Ogni maschera cambia il tuo stile di gioco e incoraggia la sperimentazione. Mi sono preso appassionato alla maschera da Cavaliere. Armi a due mani, colpi brutali e uno stile di gioco in cui la forza bruta ha sempre la precedenza sulla finezza mi andavano benissimo.

Un mondo che chiama

Quello che mi ha tenuto a giocare è stata la storia. Verho non rivela mai tutta la verità, ma lascia che il giocatore la ricostruisca da solo. Ogni nuova area solleva più domande di quante ne risponda, e c'è una costante sensazione che qualcosa di più grande ci attenda. Questa curiosità spinge il gioco molto più avanti del combattimento stesso. Purtroppo, le debolezze del gioco diventano sempre più evidenti man mano che l'avventura protrae.

Il rilevamento dei colpi a volte sembra inaffidabile. In diverse occasioni, ho notato che i nemici mi colpivano anche se pensavo di essere fuori dalla loro portata. Allo stesso tempo, ci sono situazioni in cui i miei attacchi sono difficili da prevedere, soprattutto contro nemici più piccoli come i pipistrelli. Il risultato è che alcune battaglie risultano frustranti per motivi sbagliati.

La balestra è un'arma formidabile a Verho, dove il combattimento ravvicinato non basta.

Anche le sezioni platform avrebbero potuto essere un po' più precise. Sono caduto da sporgenze diverse volte quando ero convinto che il salto sarebbe stato abbastanza lungo. I problemi non sono catastrofici, ma si verificano abbastanza spesso da interrompere il flusso del gioco. Mi manca anche avere un diario di bordo. In un gioco in cui la storia gioca un ruolo così importante, sarebbe stato bello poter rileggere dialoghi precedenti o indizi importanti.

Se ti fai una pausa di un paio di giorni, rischi che dettagli importanti ti sfuggano di mente, e questo sembra un limite inutile. Tecnicamente, però, c'è ben poco di cui lamentarsi. Su PlayStation 5, il gioco gira senza problemi e non ho mai riscontrato problemi seri o di prestazioni durante la partita.

Una caratteristica classica dei giochi d'avventura è la lista degli oggetti da tenere sotto controllo.

Verho: Curse of Faces è un gioco che osa seguire la sua strada. Cattura la stessa solitudine malinconica di Hollow Knight e la combina con un elemento esplorativo chiaramente ispirato a King's Field. Il risultato è un mondo che mi attira costantemente e una storia che mi spinge a scoprire cosa ci sarà dietro l'angolo. Allo stesso tempo, alcune fastidi ricorrenti rallentano l'esperienza complessiva.

Rilevamento dei colpi inaffidabile, sezioni platform che mancano della precisione richiesta e l'assenza di un registro fanno sì che l'esperienza perda il suo flusso più spesso di quanto dovrebbe. Per chi ama gli action RPG oscuri con un tocco retrò distinto, c'è comunque molto da godersi qui. L'atmosfera è il vero punto forte del gioco, e il mondo rimane impresso nella mente molto tempo dopo che i titoli di coda sono finiti. Con qualche miglioramento molto necessario, Verho avrebbe potuto essere in corsa per ascolti significativamente più alti.