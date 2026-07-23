Vermila Studios, creatori di Crisol: Theatre of Idols, stanno chiudendo

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Crisol: Theatre of Idols è uno dei titoli più memorabili emersi dallo sviluppo recente di videogiochi spagnoli. Vermila Studios ha rilasciato il gioco lo scorso febbraio come uno dei primi progetti pubblicati da Blumhouse Games, e lo ha fatto a un prezzo di lancio altamente competitivo inferiore ai 20 euro. Non sono disponibili dati di vendita precisi, ma si stima che tra 60.000 e 100.000 copie su Steam possano aver raggiunto i giocatori, secondo SteamDB.

Dati questi numeri, così come le recensioni positive dei giocatori e dei media (come il nostro), è scioccante apprendere che oggi sono stati annunciati la chiusura dello studio e il licenziamento dell'intero team. Diversi membri dello staff hanno ricorso ai social media per confermare la chiusura di Vermila Studios, esprimendo al contempo la loro gratitudine per aver fatto parte del progetto durante tutto lo sviluppo, iniziato intorno al 2020. Infatti, in un'intervista fatta con i cofondatori dello studio all'inizio di quest'anno, un porting per Nintendo Switch 2 era persino sul tavolo.

Al momento, le vere ragioni di questa chiusura non sono state rese noti, ma è curioso che, in un momento in cui grandi aziende stanno licenziando migliaia di dipendenti senza battere ciglio, chiunque abbia condiviso opinioni e sentimenti abbia espresso gratitudine per aver potuto partecipare a un progetto come Crisol: Theater of Idols. Aggiorneremo queste informazioni non appena avremo notizie ufficiali sulla questione.