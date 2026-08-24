Verstappen ammette il proprio errore nella caduta alla sua ultima gara a Zandvoort

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La stagione 2026 di Max Verstappen ha toccato un nuovo minimo a Zandvoort, quando il pilota Red Bull ha avuto un incidente drammatico al primo giro, perdendo il controllo della vettura nell'ultima curva inclinata (Arie Luyendykbocht) perché ha superato brevemente la linea bianca, ancora scivolosa a causa della pioggia avvenuta 50 minuti prima. Verstappen si schiantò contro le barriere e rimbalzò dall'altra parte della pista, perdendo una ruota e riempiendo la pista di detriti.

Verstappen non rimase ferito e in seguito spiegò che era tutta colpa sua. "Sono stato scoperto. Era ancora abbastanza bagnato in quella curva, e appena ho visto arrivare la zona secca, ho pensato: 'Ora puoi accelerare', ma chiaramente non ha funzionato. Quindi probabilmente era ancora un po' troppo presto", ha ammesso l'olandese, aggiungendo che è stato un "colpo decente", ma che ha avuto "di peggio".

Un errore raro, ma Verstappen non si è sentito bene per giorni prima della gara e ha iniziato le qualifiche settime il giorno prima, il che avrebbe potuto compromettere le sue prestazioni. "Penso a un ritmo deludente, e a una fine di settimana deludente. Penso che si possa riassumere così".

È stato forse particolarmente drammatico perché Verstappen aveva appena firmato un prolungamento del contratto per la Red Bull ed era l'ultimo GP d'Olanda da un bel po', dato che gli organizzatori hanno deciso di smettere di partecipare alla gara e che sarà rimossa dal calendario, senza alcuna garanzia che torni.