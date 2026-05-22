Vertice del Forum India-Africa rinviato a causa dell'epidemia di Ebola

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È stata presa una decisione reciproca tra la Repubblica d'India e l'Unione Africana di posticipare l'imminente vertice del Forum India-Africa. Inizialmente previsto per il 28-31 maggio, l'evento è stato posticipato a tempo indeterminato a seguito della recente epidemia di virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda.

In una dichiarazione congiunta, i due organismi hanno concordato che l'evento dovrebbe essere posticipato, mentre l'India ha pubblicamente riconosciuto la propria "solidarietà con i popoli e i governi africani ed ha espresso la sua disponibilità a contribuire agli sforzi guidati dal CDC in Africa volti ad affrontare la situazione sanitaria in evoluzione, in linea con l'impegno condiviso per una risposta guidata dall'Africa."

L'India ha inoltre promesso di sostenere il CDC africano nel suo sforzo per combattere questa ultima variante di Ebola, promettendo "una cooperazione continua nel rafforzamento della preparazione alla salute pubblica e delle capacità di risposta in tutto il continente".

Non sono state fornite nuove date per la data in cui questa quarta edizione del forum sarà ospitata, ma ci si aspetta che ne sentiamo di più "a tempo debito" e che la coppia ha ancora un "impegno condiviso per la pace, lo sviluppo, la prosperità e il benessere dei loro popoli."