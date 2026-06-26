Vertice sul clima sul caldo estremo cancellato a causa del caldo estremo

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È stato un colpo di scena ironico, per usare un eufemismo, durante la London Climate Action Week. Una conferenza incentrata su come le comunità dovrebbero adattarsi al caldo sempre più estremo è stata costretta a essere cancellata a causa dell'ondata di caldo in corso.

Chris Anderson, uno dei relatori all'evento, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"dimostra che il tempo estremo sta diventando imprevedibile e si muove più velocemente di quanto le persone possano adattarsi, anche nei paesi più ricchi"

Il vertice, intitolato "Extreme Heat: Improving Governance and Strengthening Action Around the World", era previsto per tenersi presso la London School of Economics. Tuttavia, gli organizzatori hanno annunciato che è stata annullata dopo che il Met Office del Regno Unito ha emesso un allarme rosso per caldo estremo a Londra, dove si prevedeva che le temperature avrebbero avvicinato i 40 gradi. Inoltre, la sede non disponeva di aria condizionata, considerata un rischio per la salute dei partecipanti.