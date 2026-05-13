La veterana artista di fumetti Simone Bianchi "sarebbe sicuramente entusiasta" di vedere un nuovo adattamento di Elektra

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Durante il nostro periodo al Comicon Napoli di quest'anno, abbiamo avuto il lusso assoluto di parlare con una miriade di icone e leggende dei fumetti, inclusa ancora una volta l'artista Simone Bianchi. Con crediti lavorati su una serie di storie Marvel e DC basate su molti degli eroi e villain più famosi dei due titani, Bianchi è incredibilmente esperto e familiare con tutto ciò che riguarda i fumetti.

A tal fine, durante l'intervista, abbiamo chiesto a Bianchi quali personaggi vorrebbe vedere adattati in film, televisione o videogiochi, e lui ha illustrato tre personaggi/team che a suo avviso sono pronti per essere adattati.

Per cominciare, Bianchi esprime che il protagonista di Avengers: Doomsday è sempre stato in cima alla sua lista.

"Primo, lo vedrò molto presto, cioè Doom, e non vedo l'ora. Penso che sia un grande personaggio. Lascia molto spazio a noi artisti per dare un'interpretazione diversa del costume, della maschera a tutti noi. Stiamo tutti disegnando maschere diverse, cosa che trovo fantastica."

Partendo da ciò, osserva che gli Inumani meritano un po' di tempo sotto i riflettori, offrendo adattamenti più incisivi rispetto alla serie TV e alla breve apparizione di Black Bolt in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

"E, di nuovo, gli Inumani. Ci hanno provato con la serie TV. Penso che... In realtà ho fatto un po' di costumi per la serie TV. Io con altri due artisti, amici molto stretti, ottimi artisti. Loro semplicemente... Penso che abbiano fatto troppo lavoro di pre-produzione. Avrebbe dovuto essere più veloce, preciso, più fresco. Ma, ancora una volta, mi piacerebbe vedere gli Inumani sul grande schermo e tutti e cinque, sei di loro. Anche Lockjaw. Adoro quei personaggi."

Infine, Bianchi ha sottolineato che uno degli alleati e antagonisti più stretti di Daredevil dovrebbe ricevere maggiore attenzione.

"Forse mi piacerebbe sicuramente vedere una versione diversa, magari un po' più futuristica di Elektra. Elektra è un personaggio così straordinario. Il mio amico Frank Miller è appena venuto fuori. Penso che abbia creato il miglior personaggio femminile degli ultimi 30 anni di fumetti. E mi piacerebbe sicuramente... Adoro quello che il mio amico Jeph Loeb ha fatto con la serie TV di Netflix, ma mi piace anche vedere una direzione completamente diversa per quel personaggio."

Per ulteriori articoli di Bianchi, guarda qui sotto l'intervista completa con il veterano dei fumetti.